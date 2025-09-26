رجل الكلاسيكو: النصر استحق الفوز وأصبح أكثر تماسكًا

في تصريحات لافتة عقب مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، أكد نجم النصر السنغالي ساديو ماني أن فريقه استحق الفوز، مشيرًا إلى أن "العالمي" أصبح أكثر تماسكًا هذا الموسم بعد تصحيح العديد من الأخطاء.
وقال ماني، في حديثه لمنصة "ثمانية": "كنا نرغب في تسجيل أكثر من هدفين. المباراة لم تكن سهلة، لكننا توقعنا صعوبتها. لعبنا خارج أرضنا، وضغطنا منذ البداية حتى النهاية، وصنعنا فرصًا عدة وسجلنا هدفين، وكان بالإمكان إضافة المزيد".
وأضاف: "تعلمنا الكثير خلال العامين الماضيين، ونجحنا في تصحيح الأخطاء هذا الموسم. الفريق بات أكثر تماسكًا، ويهاجم ويدافع ككتلة واحدة. سنواصل هذا الأداء إذا حافظنا على التواضع واستمرينا في العمل الجاد".
وأشار "رجل الكلاسيكو" إلى أن تألقه الفردي جاء نتيجة الانسجام الجماعي، مؤكدًا أن الأداء الجماعي هو مفتاح النجاح في المرحلة الحالية.