الزعاق: اليوم ينتصف موسم مرخيات القلايد آخر نجوم الصيف اللاهب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: اليوم ينتصف موسم مرخيات القلايد، وهو آخر مواسم القيظ؛ أي بقي 13 يومًا ونودع الحر اللاهب؛ فيوم السبت أول سهيل وأول نجومه يسمى الطرف.
يتكون الصيف من سبعة نجوم: (الثريا، والتويبع، والجوزاء الأول، والثاني، والمرزم، والكليبين).
وأوضح الزعاق أن سبب تسمية العرب لنجم سهيل بنجم الطرف، أنه يقع في طرف القيظ والعامة يسمونه بالقويظة، وخلاله تتمخض السماء عن ولادة موسم الحرارة المعتدلة المسماة بوعكات سهيل، ونحن الآن نعيش في أواخر النجم السادس.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر أن الأولين يقولون "إذا دخل الكليبين.. خذ الحفنة من المادين"، وهذا دليل على كثرة إنتاج التمور في جميع أصناف النخيل؛ حيث يبدأ الناس خلال هذه الأيام في التهادي بالتمور.