الزعاق: اليوم ينتصف موسم مرخيات القلايد آخر نجوم الصيف اللاهب

وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر أن الأولين يقولون "إذا دخل الكليبين.. خذ الحفنة من المادين"، وهذا دليل على كثرة إنتاج التمور في جميع أصناف النخيل؛ حيث يبدأ الناس خلال هذه الأيام في التهادي بالتمور.