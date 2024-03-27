العثيم للاستثمار و EVIQ توقعان اتفاقية لدعم الطاقة النظيفة في مجمعاتها التجارية

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للشركة: "نؤمن في شركة العثيم للاستثمار بأهمية الاستدامة ودعم رؤية المملكة 2030 للتحول نحو السعودية الخضراء، ولهذا وقعنا هذه الاتفاقية لتمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز استدامة مشروعاتنا، حيث ستُسهم في توفير بنية تحتية متطورة للسيارات الكهربائية في المملكة. وأضاف:" نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستُسهم في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، مما سيُعزز من خلق بيئة أكثر صحة واستدامة في المملكة، كما تشدد على حرص الشركة على تبني أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مشروعاتها. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكة التعاونية والمثمرة بين مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، والتي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الصحية. يُشار إلى أن خطوة العثيم للاستثمار في توفير محطات الشحن للسيارات الكهربائية، تأتي ضمن خطة متكاملة في استخدام وتوفير الطاقة النظيفة في مختلف الشركات والمشروعات التابعة لها؛ إيمانًا منها بأهميتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.