العثيم للاستثمار و EVIQ توقعان اتفاقية لدعم الطاقة النظيفة في مجمعاتها التجارية

في خطوة تُعزز توجهاتها نحو دعم الطاقة النظيفة والمستدامة في المملكة، وقعت شركة العثيم للاستثمار، اتفاقية تعاون مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ( EVIQ ) لتوفير محطات شحن كهربائي للسيارات في المولات والمشروعات القائمة والمستقبلية للشركة في مختلف مناطق المملكة.
وقع الاتفاقية من جانب العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للمجموعة ومن جانب شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية محمد بكر قزاز الرئيس التنفيذي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام شركة العثيم للاستثمار بدعم رؤية المملكة 2030 للتحول نحو السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة EVIQ بتصميم وإنشاء وتشغيل محطات شحن كهربائي للسيارات في جميع المولات والمشروعات التابعة لشركة العثيم للاستثمار. وتُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة نحو تعزيز استدامة مشروعاتها، حيث تُسهم في تقديم الخدمة بشكل سهل ومبتكر لمستخدمي السيارات الكهربائية، وتوفير بيئة صديقة للبيئة للمجتمعات المحلية.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للشركة: "نؤمن في شركة العثيم للاستثمار بأهمية الاستدامة ودعم رؤية المملكة 2030 للتحول نحو السعودية الخضراء، ولهذا وقعنا هذه الاتفاقية لتمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز استدامة مشروعاتنا، حيث ستُسهم في توفير بنية تحتية متطورة للسيارات الكهربائية في المملكة. وأضاف:" نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستُسهم في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، مما سيُعزز من خلق بيئة أكثر صحة واستدامة في المملكة، كما تشدد على حرص الشركة على تبني أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مشروعاتها. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكة التعاونية والمثمرة بين مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، والتي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الصحية. يُشار إلى أن خطوة العثيم للاستثمار في توفير محطات الشحن للسيارات الكهربائية، تأتي ضمن خطة متكاملة في استخدام وتوفير الطاقة النظيفة في مختلف الشركات والمشروعات التابعة لها؛ إيمانًا منها بأهميتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.
يُذكر أن العثيم للاستثمار التي أُدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًا في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعًا تجاريًا بالإضافة إلى محفظة مشروعات استثمارية قيد التنفيذ تشتمل على 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).