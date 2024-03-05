تخريج 300 طالب وباحث جامعي متعافٍ من المخدرات في منزل "بداية الطريق"

وأضاف أن الجمعية أولت الجانب التعليمي للمتعافين اهتماماً كبيراً، حيث أدرجت ما يقارب 300 طالب متعافٍ منذ تأسيسها بالجامعات السعودية بعد إكمالهم برنامجهم العلاجي والتأهيلي، والذين تخرجوا بشهادة البكالوريوس، إضافة إلى تميز عدد منهم وإكمال الدراسات العليا ليحصلوا على الماجستير والدكتوراه.