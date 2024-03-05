تخريج 300 طالب وباحث جامعي متعافٍ من المخدرات في منزل "بداية الطريق"

كشفت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالشرقية "تعافي" عن تخريج 300 طالب جامعي من الجامعات السعودية من المتعافين من المخدرات، والذين التحقوا بمنزل "بداية الطريق" في الجمعية منذ تأسيسها وبينهم خريجو دراسات عليا من شهادات ماجستير ودكتوراه بعد إكمالهم برامجها العلاجية والتأهيلية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس شباب الأعمال بـ "غرفة الشرقية" أمس لمنزل بداية الطريق "سكن المتعافين" بمقر الجمعية، بحضور رئيس المجلس سعد المعجل، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالسلام الجبر، وعضو المجلس الدكتور جمال الحامد ومديرها التنفيذي عبدالرحمن الشهراني.
وتم خلال الزيارة استعراض البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية وأبرز الأهداف والخطط الإستراتيجية في مجال توعية المجتمع وتأهيل وعلاج المتعافين.
وأشاد "الجبر" بالزيارة التي تأتي في إطار التعاون المشترك والتكاملية بين الجمعية والقطاع الخاص بمجال مكافحة المخدرات ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الآفة، مشيراً إلى بحث الجهتين أبرز التحديات بهذا المجال والبرامج التي تقدمها الجمعية لتوعية الأفراد بأضرار المخدرات ودعم المتعافين بما يضمن عدم عودة المدمن للتعاطي مرة أخرى وتأهيله لحياة طبيعية يصبح خلالها عنصراً فاعلاً بالمجتمع.
وأكد "الجبر" تقديم 4154 جلسة تأهيلية وعلاجية للمتعافين بمنزل بداية الطريق مستهدفة 12 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2023 م، وذلك ضمن البرامج التي تقدمها الجمعية بإشراف فريق علاجي وأخصائيين بمجالات مختلفة.
وأضاف أن الجمعية أولت الجانب التعليمي للمتعافين اهتماماً كبيراً، حيث أدرجت ما يقارب 300 طالب متعافٍ منذ تأسيسها بالجامعات السعودية بعد إكمالهم برنامجهم العلاجي والتأهيلي، والذين تخرجوا بشهادة البكالوريوس، إضافة إلى تميز عدد منهم وإكمال الدراسات العليا ليحصلوا على الماجستير والدكتوراه.
وأكد رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد المعجل الدور الحيوي والرائد الذي تقدمه جمعية "تعافي" والأثر المتميز لبرامجها النوعية لخدمة الفرد والمجتمع بمجال الوقاية والعلاج من المخدرات، مبيناً أنه سيتم التعاون مع الجمعية لدعم هذه البرامج ضمن أهداف المجلس بمجال المسؤولية المجتمعية، بما يحافظ على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات.