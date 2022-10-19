جامعة الملك سعود تنظّم مؤتمر "التمريض العلمي الدولي الثاني"

وأضاف: المؤتمر يقام بمشاركة نخبة من خبراء وقادة محليين ودوليين في مجال التمريض من مختلف التخصصات الأكاديمية والسريرية، كما يناقش العديد من المحاور حول التمريض كالتكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي، والتدريب والتطوير، وتعزيز القيادة التحويلية، وتعزيز الخبرات الشخصية الفعالة المكتسبة من الجائحة، إلى جانب ممارسات الرعاية المبتكرة والمستحدثة.