جامعة الملك سعود تنظّم مؤتمر "التمريض العلمي الدولي الثاني"

تنظّم جامعة الملك سعود، ممثلةً بالمدينة الطبية الجامعية، مؤتمر "التمريض العلمي الدولي الثاني" والمعرض المصاحب بعنوان "التحول للمستقبل الذي نتصوره، نغيره، نبتكر، نحتفل"، وذلك في 25 أكتوبر الجاري.
وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام بقاعة حمد الجاسر في الجامعة، تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
وقال مدير الإدارة العامة لشؤون التمريض في المدينة الطبية الجامعية رئيس المؤتمر يوسف الشملاني: يأتي المؤتمر انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي ومستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية والحلول الرقمية.
وأضاف: المؤتمر يقام بمشاركة نخبة من خبراء وقادة محليين ودوليين في مجال التمريض من مختلف التخصصات الأكاديمية والسريرية، كما يناقش العديد من المحاور حول التمريض كالتكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي، والتدريب والتطوير، وتعزيز القيادة التحويلية، وتعزيز الخبرات الشخصية الفعالة المكتسبة من الجائحة، إلى جانب ممارسات الرعاية المبتكرة والمستحدثة.
وتابع "الشملاني": تم اعتماد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليم طبي مُستمر.