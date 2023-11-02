وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكولومبي تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظلّ استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقّق الأمن والسلم الدوليين.