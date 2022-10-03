"الصناعات العسكرية" و"موهبة" تؤسسان لشراكة واعدة لرعاية الموهوبين

وتتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم تسجيل طلاب موهبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين (مقياس موهبة)، ودعم وتنفيذ البرامج الإثرائية الصيفية لتأهيل وتوجيه اهتمامات الطلبة الموهوبين وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في دعم قطاع الصناعات العسكرية بالشباب والشابات المؤهلين معرفيًا ومهاريًا في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات، بجانب تعزيز فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل، والتعاون مع منشآت قطاع الصناعات العسكرية لتقديم بعثات للطلاب الموهوبين في المجالات الخاصة بالقطاع، والشراكة النوعية في الفعاليات المشتركة لرفع الوعي بأهمية العلوم المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وربط الفرص الوظيفية للطلبة الموهوبين للعمل في قطاع الصناعات العسكرية.