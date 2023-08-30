"الشهري": إجراءات وقائية تخفض نسبة المخاطر عند العواصف والأمطار

وبيّن أن الإجراءات الوقائية تتمثل في: متابعة تقارير الأحوال الجوية الرسمية والموثوقة، واتباع التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني، والاحتفاظ بكمية مناسبة من الأطعمة الجافة طويلة الأمد (شابورة.. بسكويت.. تمر) وبعبوات مناسبة من مياه الشرب المعبأة، مع تأمين الأدوية الضرورية المستخدمة بصفة مستمرة، وإيقاف السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول وتجمعات المياه.