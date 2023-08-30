"الشهري": إجراءات وقائية تخفض نسبة المخاطر عند العواصف والأمطار

أوضح خبير السلامة أحمد الشهري، أن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تحُد من المخاطر المحتملة عند تغير الحالة الجوية.
وأفاد "الشهري" في حديثه لـ"سبق" بأن الالتزام بها أو ببعض عناصرها حسب التواجد المكاني والزماني، سيرفع -بمشيئة الله- نسبة الأمان ويخفض نسبة المخاطر المتوقعة والمحتملة لبعض المتغيرات الجوية كالأمطار المصحوبة بالسيول والعواصف الرعدية.
وبيّن أن الإجراءات الوقائية تتمثل في: متابعة تقارير الأحوال الجوية الرسمية والموثوقة، واتباع التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني، والاحتفاظ بكمية مناسبة من الأطعمة الجافة طويلة الأمد (شابورة.. بسكويت.. تمر) وبعبوات مناسبة من مياه الشرب المعبأة، مع تأمين الأدوية الضرورية المستخدمة بصفة مستمرة، وإيقاف السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول وتجمعات المياه.
وأردف "الشهري" أن من الضروري الاحتفاظ بصافرة يدوية ذات جودة عالية (FOX)؛ حيث ستصبح الصافرة عند الأزمات عالية الشدة، وسيلة التواصل الفعالة مع الآخرين (المنقذين)، مع وجود راديو صغير يعمل بالبطارية الجافة وتوفر إضاءات احتياطية تعمل بالبطاريات الجافة، وإضاءات محمولة (كشافات)، ويفضل ذات وميض أحمر للفت الانتباه إليك، وإرسال إحداثية لموقع تواجدك لأحد أقاربك خارج منطقة الحدث قبل دنو الأزمة بوقت كافٍ لمعرفة موقعك عند انقطاع وسائل الاتصال (الشبكات).
ونوّه بضرورة الابتعاد عن الأشجار العالية لخطورة امتصاصها للصواعق، والاحتفاظ بقائمة مكتوبة لكافة أرقام الطوارئ والخدمات الأخرى كشركة الكهرباء، ووجود طفاية حريق مناسبة وعتلة حديدية لفك الاحتجازات كأبواب البيوت والسيارات؛ لافتًا إلى أن ولي الأمر هو المسؤول الأول عن اتخاذ قرار ذهاب أبنائه إلى المدرسة من عدمه عند اضطراب الأحوال الجوية.
وشدد على ضرورة الاحتفاظ بحقيبة إسعافات أولية في المنزل يكون من محتوياتها الضرورية الأربطةُ الضاغطة بكافة مقاساتها الممكنة، وتأجيل كل الارتباطات الموجبة للخروج من المنزل حتى تنجلي الأحوال الجوية الطارئة، ووجود حبل في منزلك أو سيارتك لفوائده العظيمة والمتعددة عند أزمات الأمطار.
وأكد تجنب استخدام المصاعد الكهربائية عند قرب وأثناء هطول الأمطار الشديدة مهما كانت ظروفك؛ للمخاطر المتوقعة عند توقفها، والمتمثلة في تأخر عملية الإنقاذ لصعوبة الوصول إلى الموقع في تلك الظروف الجوية، والتأكد من اكتمال شحن أجهزة الاتصال المحمولة قبل اقتراب الحالة الجوية المتوقعة.
وأضاف: كذلك الابتعاد عن المرور، وعن البقاء تحت المنشآت والأبنية العالية وخاصة التي تكون تحت الإنشاء؛ لخطورة سقوط بعض المتعلقات الإنشائية عند تغير الحالة الجوية المصحوبة بالريح الشديدة، والابتعاد عن الأجزاء المعدنية المكشوفة والموصلة للكهرباء وعدم لمسها كأعمدة الإنارة عند هطول الأمطار؛ تجنبًا لمخاطر الصعق الكهربائي.
وحذّر الشهري من قيادة السيارة في الطرق المغمورة بمياه الأمطار؛ خشية وجود حفر أو فتحات مجارٍ مكشوفة.. كما أوصى بضرورة أن تتبع في سيرك السيارات التي أمامك، والمشي على الأرصفة أثناء هطول الأمطار؛ لخطورة السقوط في حفر مراكن الأشجار المغمورة بالمياه.