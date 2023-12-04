جهود لتجهيز أول مطعم سعودي بحري على متن سفينة "أرويا كروز"

يُذكر أن "أرويا كروز" أُطلقت في عام 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي توقعات الأسواق العربية، مع التركيز على ما يبحث عنه المواطنون والمقيمون والسياح الإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ويبدأ ذلك من الابتكار في تصميم الكبائن والأجنحة وصولًا إلى العناية الدقيقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.