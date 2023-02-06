خلال"ليب23".. "البلدية والإسكان" تطلق تقنية "ميتافيرس" الجديدة في القطاع السكني

وتتمثل قطاعات المدن الذكية التي سيتم استعراضها في "قطاع الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، والأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة ومعالجة النفايات، وقطاع البنية التحتية والصيانة الذكية، وقطاع الإدارة الذكية للكوارث، والأنظمة الذكية لخدمات الإدارة ومشاركة السكان، وقطاع النقل الذكي، وقطاع الرقابة الذكية، وقطاع الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، وقطاع الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري والتخطيط العمراني".