لغذاء آمن.. مختبر سلامة الغذاء بتبوك ينفذ 2184 زيارة ميدانية في 2023

كما تمكّن المختبر من ضبط ومصادرة أكثر من 532 كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة، وتؤكد الأمانة سعيها في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم مبينة بأن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين ورفع مستوى سلامة الغذاء في المدينة عن طريق مراقبة جودة وسلامة الأغذية المقدمة، وضمان تطبيق المنشآت الغذائية لنظام سلامة الغذاء