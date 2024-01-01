لغذاء آمن.. مختبر سلامة الغذاء بتبوك ينفذ 2184 زيارة ميدانية في 2023

نفّذ مختبر سلامة الغذاء التابع لأمانة منطقة تبوك خلال عام 2023م أكثر من ألفي زيارة ميدانية، قام خلالها بعمل فحوصات مخبرية متنوعة؛ لمراقبة جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم في المنطقة، والتأكد من خلوها من أي ملوثات قد تضر المستهلكين.
وأوضحت الأمانة أن المختبر يشمل عدة وحدات؛ منها وحدة المختبر المتنقل حيث يقوم بعمل جولات يومية على أماكن بيع الأغذية الطازجة والمصنعة والمطاعم والمخابز ومحطات تحلية وتنقية المياه غير الخاضعة لمراقبة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وبينت الأمانة أن المختبر المتنقل خلال عام 2023م قام بـ 2184 زيارة ميدانية إلى مختلف المنشآت الغذائية في المدينة، شملت المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية.
وقام المختبر بسحب 1150 عينة للفحص الظاهري، وأكثر من 60 عينة للفحص الميكروبي، و266 عينة لفحص زيوت القلي، وأكثر من 200 عينة لفحص الحرارة بالغرس، وأكثر من 400 عينة لفحص الحرارة بالأشعة.
كما تمكّن المختبر من ضبط ومصادرة أكثر من 532 كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة، وتؤكد الأمانة سعيها في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم مبينة بأن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين ورفع مستوى سلامة الغذاء في المدينة عن طريق مراقبة جودة وسلامة الأغذية المقدمة، وضمان تطبيق المنشآت الغذائية لنظام سلامة الغذاء
إلى ذلك دعت الأمانة في الوقت ذاته الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الخصوص من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.