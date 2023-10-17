الإخبارية توثق رحلة صناعة النفط السعودي ومعارك رسم سياسته عالمياً

وأشار رئيس تحرير برنامج "المدى" فيصل العصيمي إلى أن برنامج "المدى" عاد إلى بدايات الصناعة بتقديم مقدمة تاريخية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والامتيازات التي تم منحها للتنقيب عن النفط في أرض المملكة، مرورا باكتشاف أول حقل نفطي وتطور الصناعة على مر العقود، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على النفط.