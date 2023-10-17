الإخبارية توثق رحلة صناعة النفط السعودي ومعارك رسم سياسته عالمياً

وثقت قناة الإخبارية رحلة صناعة النفط السعودي عبر التاريخ عبر حلقة جديدة من برنامجها الشهري "المدى".
واستعرض فيلم "النفط السعودي.. رحلة إمبراطورية تحكم قلوب الأسواق السعودية" العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بصناعة النفط وأثرها على المملكة وملفاتها الكبيرة.
وأشار رئيس تحرير برنامج "المدى" فيصل العصيمي إلى أن برنامج "المدى" عاد إلى بدايات الصناعة بتقديم مقدمة تاريخية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والامتيازات التي تم منحها للتنقيب عن النفط في أرض المملكة، مرورا باكتشاف أول حقل نفطي وتطور الصناعة على مر العقود، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على النفط.
وأضاف العصيمي في حديثه إلى أن حلقة "المدى" ركزت على قرارات الحكومة السعودية في مجال النفط؛ من خلال تأسيس منظمة أوبك، والتحديات التي واجهتها في إدارة أسواق الطاقة، للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، نظرا لدورها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم من خلال تنظيم إنتاجها والتعاون مع دول أوبك وخارجها.
وشارك في إعداد المادة الكاملة عن تاريخ النفط السعودي الصحافي في برنامج "المدى" عبد الرحمن فقيهي، الذي أوضح في سرده التحديات والمعارك التي خاضتها المملكة لرسم سياسة عادلة للنفط أمام سلسلة اتهامات غربية واجهتها السعودية بشأن سياستها في قيادة منظمة أوبك.