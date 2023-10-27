أعاد له النبض.. "تطوع الهلال الأحمر" ينقذ حياة سبعيني في ساحات المسجد النبوي

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن عمليات التطوع في الهيئة تلقت بلاغاً مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:11 يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف.