تدشين برامج هدية خادم الحرمين من المصاحف والتمور وتفطير الصائمين بتايلند

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مملكة تايلند، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وتفطير الصائمين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.