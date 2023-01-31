جدة.. "عملية الـ 3 ساعات" تنقذ حياة "سبعينية" من "6 أورام خطيرة"

وذكرت "صحة جدة"، أن الفريق الطبي الجراحي بقسم أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي، استقبل حالة طارئة لمريضة سبعينية تعاني انتفاخاً شديداً في البطن مع آلام مزمنة منذ 4 أشهر؛ حيث عُمل لها فورًا الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي كشفت وجود 6 أورام سرطانية متفرقة في الجسم شملت أورامًا على المبيضيْن و استسقاءً شديدًا في البطن مع انتشار الورم إلى الأمعاء وورم على الطحال وورم على الغشاء البريتوني.