"الملكية الفكرية" تضبط أكثر من 23 ألف منتج مخالف لأنظمة

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملات تفتيشية واسعة بمختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي 2024م على عدد من القطاعات بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية.
وقادت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الحملة المشتركة في الرياض وجدة والدمام، التي تم خلالها ضبط أكثر من 23 ألف منتج مخالف لأنظمة الملكية الفكرية في 61 منشأة تجارية في قطاع أدوات التجميل والعطور، وقطاع الجلديات، وقطاع الملابس والأحذية.
بالإضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات الحكومية، واصلت الهيئة تنفيذ الحملات التفتيشية على القطاعات المستهدفة التي نشأ عنها ضبط أكثر من 45 ألف منتج مخالف في 162 منشأة تجارية، بالإضافة إلى حجب أكثر من 4175 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا، وإزالة أكثر من 14 ألف محتوى مخالف في المتاجر الإلكترونية.
وتعمل الملكية الفكرية بشكل مستمر على دراسة الأسواق ميدانيًا وإلكترونيًا من خلال جمع البيانات عن طريق زيارات المتسوق الخفي، وقد تم العمل على أكثر من 6000 زيارة متسوق خفي، حيث يتم خلالها جمع وتحليل البيانات لتحديد أكثر القطاعات خطورة ووجودًا في الأسواق، وبناءً عليها يتم تخطيط الحملات التفتيشية، واستهدفت الهيئة في حملاتها التفتيشية قطاع أدوات التجميل والعطور، وقطاع السلع الرياضية، وقطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات.
وتقدم الملكية الفكرية خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من خلال الموقع الرسمي Saip.gov.sa، كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات عبر البريد الإلكتروني saip@saip.gov.sa، وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر 920021421.