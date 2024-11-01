"الملكية الفكرية" تضبط أكثر من 23 ألف منتج مخالف لأنظمة

وتعمل الملكية الفكرية بشكل مستمر على دراسة الأسواق ميدانيًا وإلكترونيًا من خلال جمع البيانات عن طريق زيارات المتسوق الخفي، وقد تم العمل على أكثر من 6000 زيارة متسوق خفي، حيث يتم خلالها جمع وتحليل البيانات لتحديد أكثر القطاعات خطورة ووجودًا في الأسواق، وبناءً عليها يتم تخطيط الحملات التفتيشية، واستهدفت الهيئة في حملاتها التفتيشية قطاع أدوات التجميل والعطور، وقطاع السلع الرياضية، وقطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات.