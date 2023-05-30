ارتفاع منسوب مياه سد "يَبَه" في بارق يعلّق الدراسة الحضورية ليومين بمدارس "ربيعة"

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التعليم وإداراتها على سلامة منسوبيها والطلاب والطالبات كون تصريف مياه السد قد تشكل خطورة تؤدي إلى انقطاع الطريق المؤدية إلى القرى مما يشكل خطورة بالغة في فترة زمنية حُددت من يوم الى ثلاثة أيام.