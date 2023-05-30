ارتفاع منسوب مياه سد "يَبَه" في بارق يعلّق الدراسة الحضورية ليومين بمدارس "ربيعة"

تسبب ارتفاع منسوب المياه في سد وادي يَبَه في محافظة بارق بمنطقة عسير في إعلان تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس مركز جمعة ربيعة لليوم الأربعاء ويوم غدٍ الخميس وذلك لتصريف مياه السد.
وتفصيلاً، أوضح مكتب تعليم بارق أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع مدارس مركز جمعة ربيعة (بنين – بنات) ليومي الأربعاء والخميس حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم".
ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التعليم وإداراتها على سلامة منسوبيها والطلاب والطالبات كون تصريف مياه السد قد تشكل خطورة تؤدي إلى انقطاع الطريق المؤدية إلى القرى مما يشكل خطورة بالغة في فترة زمنية حُددت من يوم الى ثلاثة أيام.