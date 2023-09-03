شاهد من القاهرة.. حضور فاعل للمملكة في المؤتمر الدولي "الأسبوع الجيومكاني 23"

وقال "آل صايل"، في كلمة المملكة خلال المؤتمر: إن الأسبوع الجيومكاني الأول للجمعية الدولية؛ يأتي لتجسيد روح التعاون والابتكار والتقدم تحت شعار "الاستشعار عن بُعد من أجل مستقبل أفضل"؛ مشيرًا إلى أن الخبراء من جميع أنحاء العالم يعملون في هذا الإطار؛ من أجل تسخير قوة التقنيات الجيومكانية لأغراض التنمية المستدامة.