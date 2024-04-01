خلال عيد الفطر.. "المتحف الوطني" ينظم فعالية "حلاوتنا في لمتنا" لتعزيز التواصل المجتمعي

ينظم المتحف الوطني السعودي فعالية "حلاوتنا في لمتنا"؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، من اليوم الثاني إلى الرابع من أيام العيد في مقر المتحف بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز التواصل المجتمعي وإثراء تجربة الزوار، من خلال تقديم برنامج غني بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجسّد عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية الأصيلة.
وتتضمن الفعاليات العديدَ من الأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل ركن التصوير، وركن رسم الكاريكاتير، اللذيْن يهدفان إلى إضفاء جو من المرح وإيجاد ذكريات سعيدة للزوار، كما تتضمن الفعالية ركن "حلاوة العيد" الذي يقدم مجموعة متنوعة من الحلويات التقليدية والحديثة التي تعكس تراث وثقافة المملكة خلال فترة العيد.
وتقام ضمن الفعالية عروض فلكلورية حية تُضفي أجواء من البهجة والسرور على الزوار، وتجسّد روح العيد وتعزز مشاعر الترابط والبهجة بين أفراد المجتمع.
وتُعَد فعالية "حلاوتنا في لمتنا" فرصةً مميزة للزوار من مختلف الأعمار لتجربة عادات وتقاليد المملكة الأصيلة خلال عيد الفطر المبارك، واكتشاف جمال وتنوع ثقافتها العريقة.