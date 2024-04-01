خلال عيد الفطر.. "المتحف الوطني" ينظم فعالية "حلاوتنا في لمتنا" لتعزيز التواصل المجتمعي

وتتضمن الفعاليات العديدَ من الأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل ركن التصوير، وركن رسم الكاريكاتير، اللذيْن يهدفان إلى إضفاء جو من المرح وإيجاد ذكريات سعيدة للزوار، كما تتضمن الفعالية ركن "حلاوة العيد" الذي يقدم مجموعة متنوعة من الحلويات التقليدية والحديثة التي تعكس تراث وثقافة المملكة خلال فترة العيد.