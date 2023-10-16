جامعة جدة تعلن إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية

ويشتمل القبول على فتح برامج أكاديمية في: التصميم الداخلي، تصميم الأزياء، علوم الحاسب، الكيمياء الحيوية، اللغة الإنجليزية، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس، وبرامج أخرى مهنية وتنفيذية، تشمل إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، الأمن السيبراني، علوم البيانات، الكيمياء الصناعية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم.. وغيرها.