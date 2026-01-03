أرقام وجوائز.. حصاد 2025 لتجمع المدينة المنورة.. إنجازات تشغيلية ورقمية تعزز الرعاية الصحية بالمنطقة

اختتم تجمع المدينة المنورة الصحي عام 2025م بسجل حافل من الإنجازات الصحية والتنموية، عكس تطور منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة، ضمن مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية السعودية 2030، وبدعم ومتابعة القيادة الرشيدة.
وشهد العام الماضي توسعًا نوعيًا في المشاريع والمنشآت الصحية، تمثل في تدشين مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المهد، الذي يضم 23 عيادة و23 تخصصًا طبيًا، بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.
كما جرى إنشاء وتشغيل 6 مهابط للإسعاف الجوي في مستشفيات المنطقة، لتعزيز جاهزية خدمات الطوارئ. وأطلق التجمع عددًا من المراكز النوعية بمدينة الملك سلمان الطبية، من بينها مركز المشيمة المتقدمة أو المنغرسة عبر الأشعة التداخلية، كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، إضافة إلى مركز التميز للقدم السكري، ومركز الأشعة التداخلية بالمستشفى الرئيسي، وقسم غسيل الكلى.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، نفذ التجمع أكثر من 44 ألف عملية جراحية خلال عام 2025م، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من 81.50% إلى 87.65%، فيما بلغت نسبة تحقيق مؤشرات برنامج "وازن" لقياس الأداء الصحي 86.23%.
وفي مجال التحول الرقمي، فُعِّل النظام الصحي الموحد في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بنسبة 100%، إلى جانب تشغيل أنظمة أرشفة صور الأشعة ونظام "عينتي" بشكل كامل.
كما أُطلقت أنظمة رقمية متخصصة لصحة السكان، والصحة النفسية، والرعاية المنزلية، وإدارة الحالات. ووقّع التجمع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت لتطوير الحلول الرقمية الصحية، وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية.
وسجل التجمع حضورًا لافتًا في الجانب الأكاديمي، بتخريج 501 خريج وخريجة من البرامج الصحية، وتنفيذ أكثر من 1,176 نشاطًا تعليميًا، ونشر 195 بحثًا علميًا طبيًا، إضافة إلى تدريب وتأهيل أكثر من 25 ألف طالب وطالبة ضمن برامج أكاديمية وتدريبية متنوعة.
وحصد تجمع المدينة المنورة الصحي خلال العام عددًا من الجوائز والاعتمادات المحلية والدولية، أبرزها اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية، والمركز الأول في مسار إنقاذ الأرواح (إدارة حالات السكتة الدماغية الحادة) ضمن جائزة أداء الصحة – الدورة السابعة، والمركز الثاني في مسار إنقاذ الأرواح (إدارة حالات احتشاء عضلة القلب) ضمن الجائزة نفسها.
كما نال التجمع الجائزة الذهبية في جوائز تجربة العميل الدولية عن فئة "العملاء في قلب كل شيء" (النهج الاستراتيجي)، والجائزة الذهبية لفئة "أفضل تجربة مواطن" (أكثر من 5000 موظف)، والجائزة الذهبية في تجربة العميل السعودية عن أفضل تجربة للمواطنين ممثلةً بمشروع المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم.
وشملت الإنجازات أيضًا المركز الثاني في جائزة البيئة عن مشروع الاستخدام المستدام للبلاستيك، وجائزة أفضل تجمع صحي في تقديم الرعاية العاجلة على مستوى المملكة، والجائزة الذهبية (المركز الأول) ضمن ملتقى القيادة الملهمة 2024م، والجائزة الذهبية كأفضل تجمع صحي بالمملكة ضمن جوائز إدارة الرعاية المنزلية لعام 2025م.
كما حصد التجمع جائزة التميز في قطاع المستشفيات المتبرعة بالأعضاء، وجائزة أفضل قصة نجاح في الإمداد، وجائزة أفضل تجاوب مع نظام التذاكر. إضافة إلى حصول مدينة الملك سلمان الطبية على المركز الأول في فئة المدن الطبية على مستوى التجمعات الصحية بالمملكة، وذلك ضمن تقرير برنامج "وازن"، أحد برامج وزارة الصحة لقياس المؤشرات الاستراتيجية للمستشفيات.
ونال مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية شهادة ISO 22000 في نظام سلامة الغذاء.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة العمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والابتكار، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية لسكان وزوار المنطقة، وترسيخ مكانة التجمع كنموذج وطني رائد في الرعاية الصحية.