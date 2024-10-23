"ينابحون وقافلتنا تسير".. "آل الشيخ" يدحض الشائعات.. وهذه فحوى رسالة "نادال"

وأشار "آل الشيخ" إلى أن هناك بعض ممن لا يعجبهم التقدم الكبير الذي تعيشه السعودية، لافتًا إلى أن هناك مشاريع كبرى، يجري العمل عليها مع "نادال" والنجم الصربي نوفاك جوكوفيتش، داعيًا الجماهير إلى عدم الالتفات لتلك الشائعات.