"ينابحون وقافلتنا تسير".. "آل الشيخ" يدحض الشائعات.. وهذه فحوى رسالة "نادال"

اتهم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بعض مَن يقفون خلف حملات وشائعات، تطول المملكة كلما زارها نجم كبير، بالصيد في الماء العكر؛ وذلك بعد أن طالت تلك الشائعات زيارة نجم التنس الإسباني رفائيل نادال إلى الرياض.
وأشار "آل الشيخ" إلى أن هناك بعض ممن لا يعجبهم التقدم الكبير الذي تعيشه السعودية، لافتًا إلى أن هناك مشاريع كبرى، يجري العمل عليها مع "نادال" والنجم الصربي نوفاك جوكوفيتش، داعيًا الجماهير إلى عدم الالتفات لتلك الشائعات.
وأورد رئيس هيئة الترفيه نص الرسالة التي بعثها نجم التنس الإسباني إليه عقب مغادرته الرياض، التي أعرب فيها عن سعادته بالقدوم إلى العاصمة السعودية، واللعب في موسم الرياض، وثنائه على كرم الضيافة والحفاوة التي لقيها برفقة أسرته.
وجاء في نص الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية:
"مرحبًا يا صاحب السعادة. أنا رافائيل نادال! أتمنى أن تكون بخير! أود أن أشكرك كثيرًا على كل ما قدمته خلال الأسبوع الماضي! لقد كان اللعب في موسم الرياض رائعًا. شكرًا على كل الهدايا وكرم الضيافة في منزلك! شكرًا جزيلاً نيابة عن عائلتي أيضًا!
أتمنى أن نراك قريبًا جدًّا! رافا".
وشارك النجم الإسباني قبل أيام قليلة، برفقة أبرز نجوم التنس العالميين، في بطولة "الملوك الستة"، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض الرياضية والترفيهية، وانتهت بتتويج المصنف الأول عالميًّا، الإيطالي يانيك سينر، بكأسها.