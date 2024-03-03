دهانات الجزيرة تحتفل بيوم تأسيس المملكة مع منسوبيها
احتفالاً بالذكرى الوطنية الكبرى تزيّنت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتفاءً بتاريخ من المجد والرخاء، وهو يوم التأسيس السعودي، الذي بزغ في 22/2/1727م، وأقيم الاحتفال مع منسوبي الشركة وعائلاتهم، وشرعت الأبواب لجميع الزوار وهم يحملون شعوراً من الفخر والامتنان لهذا اليوم.
وابتدأت الفعالية بمسيرة على نغمات الموسيقى الشعبية السعودية، والتي تزيّنت بأسلوب شعبي تراثي أصيل، اعتزازاً بهذا اليوم، الذي يطبع تاريخنا وماضي أجدادنا، والذي نحتفي به كونه ماضٍ غير عابر، بل كان لحظة تاريخية مميزة أثبت فيها الشعب السعودي مفاهيم الوطنية والوحدة.
ومع ما شهدته المملكة العربية السعودية من نمو وازدهار، فإن الحِرف اليدوية كانت ومازالت جزءاً لا يتجزأ من هذا النمو، فهي تهذّب النفس على الصبر والتأني والتأمل، كما يمكننا استخدامها والاستفادة منها في مختلف أساليب حياتنا، فقد كان ركن الحرف اليدوية إضافة مميزة، كما تمّ إهداء بعض الأعمال للحضور لتبقى ذكرى لهذا اليوم المميز، وهي التي زيّنت الأرفف لعقود من السنوات مضت، وتحمل في رائحتها عبق الماضي وحنينه.
وبتقديم العرضة السعودية "النجدية"، وهي فن من الفنون التقليدية التراثية القديمة، اشتعل الحماس في قلوب الحاضرين، وهناك من عبّروا عن حبهم وامتنانهم بتجسيد اللباس التراثي لكل منطقة من مناطق المملكة، تخليداً لذكرى الموروث الشعبي، الذي يرسّخ ماضينا، (من يوم بدينا).