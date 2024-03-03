دهانات الجزيرة تحتفل بيوم تأسيس المملكة مع منسوبيها

ومع ما شهدته المملكة العربية السعودية من نمو وازدهار، فإن الحِرف اليدوية كانت ومازالت جزءاً لا يتجزأ من هذا النمو، فهي تهذّب النفس على الصبر والتأني والتأمل، كما يمكننا استخدامها والاستفادة منها في مختلف أساليب حياتنا، فقد كان ركن الحرف اليدوية إضافة مميزة، كما تمّ إهداء بعض الأعمال للحضور لتبقى ذكرى لهذا اليوم المميز، وهي التي زيّنت الأرفف لعقود من السنوات مضت، وتحمل في رائحتها عبق الماضي وحنينه.