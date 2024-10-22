«نوتانيكس» تكشف الستار عن مقرها الإقليمي الجديد بالرياض

جدير بالذكر أن «نوتانيكس» نالت ثقة العديد من الجهات، إذ يعتمد العملاء من هيئات، ومؤسسات حكومية، وشركات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في منطقة الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية؛ لتلبية احتياجاتهم لحلول الحوسبة السحابية، وتهيئة البنية التحتية لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي نظرًا لقدرة تقنياتها على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وخفض التكاليف، ودعم التحول الرقمي. كما توفر «نوتانيكس»حلولا للحوسبة السحابية المتعددة، وتوفر منصة سحابية سلسة وقابلة للتطوير تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تتبنى تطوير الاقتصاد الرقمي، كما توفر«نوتانيكس» خدمات تكنولوجيا المعلومات المحسنة، والمدن الذكية المستدامة، والأتمتة وقدرات الحوسبة السحابية الهجينة، كما تعمل «نوتانيكس» على تمكين المؤسسات من الانتقال إلى حلول الحوسبة السحابية الأصلية، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار.