"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في جدة.. والمرحلة الثانية تنطلق في عسير الأسبوع المقبل

وبلغ عدد المستفيدين من الجولة التي انطلقت الاثنين الماضي واستثمرت لمدة 3 أيام، نحو 2000 مستفيد، في حين تم تقديم أكثر من 250 جلسة استشارية في تطوير الأعمال، كما تم تقديم 9 ورش عمل تدريبية، وصل عدد المستفيدين منها إلى 720 مستفيدًا.