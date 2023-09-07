"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في جدة.. والمرحلة الثانية تنطلق في عسير الأسبوع المقبل

اختتمت، أمس، جولة التجارة الإلكترونية التي تنظّمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، في محافظة جدة، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدّمي الخدمات والمتخصّصين في التجارة الإلكترونية.
وبلغ عدد المستفيدين من الجولة التي انطلقت الاثنين الماضي واستثمرت لمدة 3 أيام، نحو 2000 مستفيد، في حين تم تقديم أكثر من 250 جلسة استشارية في تطوير الأعمال، كما تم تقديم 9 ورش عمل تدريبية، وصل عدد المستفيدين منها إلى 720 مستفيدًا.
وتستكمل منشآت جولة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير، والتي تعد المحطة الثانية من أصل 14 جولة حول المملكة؛ وذلك خلال الفترة 11 – 12 سبتمبر في مركز الأمير سلطان الحضاري، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.
وتتضمن فعاليات جولة عسير كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان: "تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة" يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وتقدم الجولة 9 ورش عمل تدريبية، من أبرزها: الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك التوسع خارج النطاق الجغرافي والمنافسة العالمية.
ويشارك في الجولة 15 جهة من الممكّنين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات القانونية، والمبيعات والتسويق، والمالية، والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.
وتحرص "منشآت" على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني، عبر الرابط .