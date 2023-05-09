قبل الصيف.. "لتبقى" تقدّم عدداً من النصائح لتوفير طاقة تشغيل المكيّفات

استبقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" فصل الصيف، وشدّدت على أهمية التعامل المنضبط والمثالي مع جهاز المكيّف داخل المنازل والشركات.
وقالت الحملة إن هذا التعامل يضمن عدم هدر الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيله.
ويعد جهاز التكييف من أكثر الأجهزة التي تعمل ساعات طويلة على مدار اليوم في فصل الصيف، ويستهلك طاقة كبيرة.
ولفتت "لتبقى" إلى أن هناك خطوات ينبغي اتباعها عند تشغيل التكييف، منها ضبط درجة الحرارة عند الدرجة الموصي بها، وهي 24 مئوية، مشيرة إلى أن هذه الدرجة، تساعد المكيّف على تقديم أداء جيد، بأقل طاقة مستخدمة.
وأوصت بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ، عند تشغيل المكيّف، لمنع تسريب البرودة منه أثناء العمل، مع ضرورة إغلاق المكيّف عند عدم الحاجة إليه، أو الخروج من الغرفة.
وشدّدت الحملة على ضرورة أن تتناسب قوة جهاز المكيّف، مع مساحة الغرفة، التي يعمل فيها، مشيرة إلى أن عدم تناسب الغرفة مع إمكانات الجهاز وقدرته، يؤدي إلى هدر الطاقة.