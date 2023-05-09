قبل الصيف.. "لتبقى" تقدّم عدداً من النصائح لتوفير طاقة تشغيل المكيّفات

ولفتت "لتبقى" إلى أن هناك خطوات ينبغي اتباعها عند تشغيل التكييف، منها ضبط درجة الحرارة عند الدرجة الموصي بها، وهي 24 مئوية، مشيرة إلى أن هذه الدرجة، تساعد المكيّف على تقديم أداء جيد، بأقل طاقة مستخدمة.