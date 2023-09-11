ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند ورئيس وزرائها إثر مغادرته نيودلهي

وأشيد بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي، التي سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدَينا. كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال رئاسة دولتكم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكدًا أهمية ما صدر عنها من قرارات، نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي. متمنيًا لدولتكم الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الهندي الصديق استمرار التقدم والرخاء.