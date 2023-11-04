أمين "التعاون الإسلامي" يشيد بإطلاق المملكة حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تقديره البالغ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.