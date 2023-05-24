إنجاز سعودي.. شركة الدرعية تحتفل بإنجاز 50 مليون ساعة بدون إصابات

حقَّقت شركةُ الدرعية إنجازًا لافتًا بإكمالها 50 مليون ساعة عمل بدون إصابات في جميع مشاريعها التي استقبلت مليون زائر خلال الأشهر الخمسة التي أعقبت افتتاح أول مشروعَين ضمن محفظة مشاريعها المتنوعة؛ من خلال قوى عاملة يومية تتجاوز 21 ألف عامل يستخدمون أكثر من 1100 قطعة من المعدّات الثقيلة لإرساء معايير جديدة على المستوى الإقليمي فيما يتعلّق بالتميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية.
ويأتي ذلك بهدف التحسين لممارسات وشروط السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة تشمل أقصى معايير الحماية؛ حيث تقوم بتزويد أصحاب المصلحة المعنيين، ابتداء من مستشاري إدارة المشروع وحتى فرق البناء، بإطار عمل تمت تجربته واختباره لتجنّب حوادث البناء ومراقبة وتقليل المخاطر.
وتتولّى الإدارةُ العامة للصحة والسلامة المهنية في الشركة مسؤوليةَ ضمان صحة وسلامة كل الموظفين، والتأكد من أن الأنشطة التي يقومون بها لا تعرّض أي شخص للخطر، كما يُعنى برنامج إدارة الطوارئ والكوارث التابع للإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية للشركة، بضمان الاستجابة الفعّالة لجميع حالات الطوارئ في جميع مواقع البناء الخاصة بها؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي شهادة عالمية على الإدارة المتميّزة للمشروع، أقرّت هيئة الاعتماد الدولية "تي يو في أوستريا" المتخصّصة في الاختبار والتفتيش والمطابقة والجودة، بأن نظام إدارة الصحة والسلامة المهنيّة لشركة الدرعية يتوافق تمامًا مع معايير الآيزو 45001، وعدم وجود أي تعارض بينهما.
وكان برنامج جودة الحياة الذي اعتمدته الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، قد أرسى مجموعة من المعايير المعترف بها دوليًّا لرعاية العمال، والتي يتوجب على جميع المقاولين الرئيسيين والمقاولين الفرعيين والشركات العاملة في شركة الدرعية الالتزام بها، ويتم التأكد من ذلك عبر عمليات تفتيش شهرية يقوم بها ممثّلو الشركة، وفي حالة الضرورة يتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في غضون أربعة أسابيع من تاريخ صدور تقرير عمليات التفتيش.
وتماشيًا مع أعلى المعايير المعتمدة، قامت الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بشركة الدرعية، بتطوير وتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في جميع أرجاء المشروع؛ مما أتاح لها تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، ومراقبتها على أساس منتظم؛ وهو ما يمثّل دليلًا على التزام الشركة برعاية العمال وإدارة المشاريع بأفضل السبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري انزيريلو: "إن مكانة مشروع بهذا الحجم والأهمية التاريخية والوطنية، تتطلّب الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، ولأننا نقوم بتطوير منطقة الدرعية التاريخية لتصبح وجهة رائدة عالميًّا للعيش والزيارة والعمل؛ فإننا نبحث بشكل دؤوب عن طرق جديدة لتحسين وتعزيز رفاهية القوى العاملة لدينا وتطوير إدارة عملنا"، مضيفًا أن تحقيق هذا الإنجاز يمثّل شهادة ملموسة وواقعية على النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن.