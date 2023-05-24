إنجاز سعودي.. شركة الدرعية تحتفل بإنجاز 50 مليون ساعة بدون إصابات

وكان برنامج جودة الحياة الذي اعتمدته الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، قد أرسى مجموعة من المعايير المعترف بها دوليًّا لرعاية العمال، والتي يتوجب على جميع المقاولين الرئيسيين والمقاولين الفرعيين والشركات العاملة في شركة الدرعية الالتزام بها، ويتم التأكد من ذلك عبر عمليات تفتيش شهرية يقوم بها ممثّلو الشركة، وفي حالة الضرورة يتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في غضون أربعة أسابيع من تاريخ صدور تقرير عمليات التفتيش.