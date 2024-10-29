"التأمينات الاجتماعية" تعلن فتح التسجيل في النسخة التاسعة من "النخبة" لتأهيل حديثي التخرُّج

وحددت "التأمينات الاجتماعية" عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/ 4) للجامعات التي يكون معدلها من 4، و(4/ 5) للجامعات التي يكون معدلها من 5 أو ما يعادلها. وسيمرُّ المتقدمون بعدد من الاختبارات، إضافة إلى المقابلات الشخصية.