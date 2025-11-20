NHC توقّع مذكرة تعاون مع مصرف الإنماء لتقديم عروض تمويلية بالتزامن مع سيتي سكيب 2025

وقّعت NHC مذكرة تعاون مع مصرف الإنماء بالتزامن مع مشاركتها كشريك مؤسس في معرض “سيتي سكيب العالمي 2025”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكات المصرفية التي تدعم خيارات التملك والاستثمار العقاري.
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير برامج تمويلية مبتكرة تستهدف عملاء المصرفية الخاصة والتميز، من خلال عروض تمويلية حصرية يقدمها المصرف لتمكين العملاء من تملك أصول عقارية استثمارية داخل وجهات NHC بمرونة أعلى وتنافسية أكبر.
وتعكس هذه الخطوة حرص NHC على توفير أفضل الخدمات التمويلية لعملائها بالشراكة مع البنوك والشركات المالية، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات التمويل، مما يعزز موثوقيتها كمستثمر طويل الأجل يستهدف المواطنين والخليجيين والأجانب، لتقود التحول في القطاع العقاري، كونها ممكّنا رئيسا ومطورا للفرص الاستثمارية.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة الشركة كأكبر مطور عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.