NHC توقّع مذكرة تعاون مع مصرف الإنماء لتقديم عروض تمويلية بالتزامن مع سيتي سكيب 2025

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة الشركة كأكبر مطور عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.