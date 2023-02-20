النمط الموضوعي مفضل.. تعرّف على أهم ضوابط وإجراءات الاختبارات

وتزامناً مع قرب بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، أوضح المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي لـ"سبق"، أن وزارة التعليم صنفت الاختبارات التي يجب العمل عليها بالمدارس إلى ثلاثة أنواع وهي الاختبارات الشفوية والاختبارات العملية والاختبارات التحريرية وتؤدى الاختبارات الشفوية والعملية في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية كل فصل دراسي، وتكون ضمن اليوم الدراسي.