أمطارٌ رعدية في مناطق عدة.. "الأرصاد" يُبرز الظواهر الجوية الساعات المُقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجدة والقنفذة 95%.