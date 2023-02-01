وصول أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة جوًّا إلى جدة.. وأول مستفيد للرياض اليوم

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا إلكترونيًّا. كما استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض أول مستفيد من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا إلكترونيًّا.