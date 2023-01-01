استغرقت ساعة ونصف…عملية جراحية ناجحة لرد خلع بمفصل الترقوة والكتف بمركزي بريدة

وبيّن تجمع القصيم الصحي أنه وبحسب التفاصيل الطبية فقد حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد في منطقة الكتف بسبب حالة سقوط، موضحاً أن نتائج الفحوصات الطبية والتصوير بالأشعة المقطعية بينت وجود خلع من الدرجة الخامسة بمنطقة المفصل ما بين عظم الترقوة ولوح الكتف، مع صعوبة الرد التحفظي لوجود تداخل بين الترقوة وعضلات العنق.