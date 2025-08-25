بلكات شمال الرياض بمزاد نوادر

تتميز بلكات شمال الرياض بموقع استراتيجي يعد من الأرقى والأكثر طلبًا في العاصمة، تقع في أحياء مميزة مثل النخيل، القيروان، والملقا، وعلى مقربة من أهم الشوارع والمحاور الرئيسية كطريق الملك فهد وطريق الملك سلمان وطريق تركي الأول ، مما يمنحها قيمة عالية وسهولة وصول استثنائية ويعتبر المزاد فرصة جاذبةللمستثمرين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، كما ترحب مكان المستثمر بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0556789090