بلكات شمال الرياض بمزاد نوادر

تعلن مكان المستثمر وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد "نوادر الرياض " حضوري/إلكتروني/هجين وذلك يوم 03/09/2025 حضوريًا الساعة:04:30 في قاعةالتخصصي بالرياض و/ إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد7فرص مميزة بمواقع استراتيجية في أهم الأحياء في مدينة الرياض العقار الأول عبارة عن بلك تجاري سكني في حي النخيل بمساحة 10340.34متر مربع، والعقار الثاني عبارة عن بلك تجاري سكني في حي القيروان بمساحة 12300متر مربع، والعقار الثالث عبارة عن بلك سكني في حي القيروان بمساحة 6000مترمربع, والعقار الرابع عبارة عن أرض فضاء في حي الصياح بمساحة 15414.64متر مربع
والعقار الخامس عبارة عن مبنى ( عظم )على راس بلك في حي الملقا بمساحة 4400متر مربع
والعقار السادس عبارة عن مجمع سكني في حي المربع بمساحة 2054.29متر مربع
والعقار السابع عبارة عن فيلا سكنية في حي المربع بمساحة 513.89
تتميز بلكات شمال الرياض بموقع استراتيجي يعد من الأرقى والأكثر طلبًا في العاصمة، تقع في أحياء مميزة مثل النخيل، القيروان، والملقا، وعلى مقربة من أهم الشوارع والمحاور الرئيسية كطريق الملك فهد وطريق الملك سلمان وطريق تركي الأول ، مما يمنحها قيمة عالية وسهولة وصول استثنائية ويعتبر المزاد فرصة جاذبةللمستثمرين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، كما ترحب مكان المستثمر بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0556789090