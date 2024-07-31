"الحقيل" يوجه بمنح مستفيدي منتج "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" مهلة تصل إلى 16 شهرًا إضافية لإكمال مراحل بناء منازلهم

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن المهلة الإضافية تأتي في إطار حرص الوزير وبرنامج الإسكان والصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من منتج البناء الذاتي ومنتج "أرض وقرض" من إنجاز مراحل البناء لمساكنهم؛ مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة للمستفيدين تتراوح ما بين 4 أشهر وتصل إلى 16 شهرًا حسب مراحل إنجاز بناء المستفيد لمنزله.