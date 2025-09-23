رئيس وزراء باكستان يعزي في وفاة سماحة المفتي: خسارة للأمة الإسلامية جمعاء

أعرب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف عن حزنه العميق لوفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأكد شريف في تعزيته أن وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ليست خسارة للمملكة فحسب، بل للأمة الإسلامية جمعاء، مشيدًا بدوره كعالم ديني جليل كرّس حياته لخدمة القرآن والسنة وشرح الشريعة الإسلامية وإرشاد الأمة.
وأضاف أن جهود سماحة المفتي وبصيرته العلمية في سبيل وحدة الأمة الإسلامية ستظل خالدة في الذاكرة، مشيرًا إلى أن الشعب والحكومة في باكستان يشاركون قيادة المملكة وشعبها الشقيق مشاعر الحزن في فقد هذا العالم الجليل.
وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن خدمات الفقيد تمثل فصلًا مشرقًا في التراث الديني والعلمي، وأن الأجيال القادمة ستواصل استلهام إرثه العلمي الكبير.
كما قدّم شريف أخلص التعازي إلى أسرة الفقيد، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى القيادة والشعب السعودي الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.