طالبت بالمراقبة وفرض الغرامات.. "زامكه": محطات الطرق غير نظيفة ودورات المياه لا تصلح للاستخدام

وفي مقالها "محطات الطرق لا تسر المسافرين!" بصحيفة "عكاظ"، تروي "زامكه" معاناة أحد المواطنين وأسرته أثناء سفرهم على أحد الطرق، وتقول: " قطع هذا الرجل وعائلته مسافات وكانت عليهم بالفعل (سكة طويلة والبراري قفار)، فقرر الرجل أن يقف عند أقرب محطة ليرتاحوا قليلًا، ويدخلوا إلى دورات المياه -أعزكم الله- ثم يتوضأوا ويصلوا في المسجد؛ لكنهم لم يستطيعوا ذلك مع الأسف!.. فحسب وصفه الذي أصابني بالغثيان، أنهم لم يستطيعوا مجرد الاقتراب من دورات المياه لشدة قذارتها، وانبعاث الروائح النتنة منها التي تكاد تشمها من على بعد!.. هذا إلى جانب القاذورات والنفايات الملقاة حولها، التي أصبحت بيئة خصبة جدًّا للأمراض والأوبئة والجراثيم".