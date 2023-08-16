إياتا: انخفاض الطلب على الشحن الجوي بأكبر وتيرة منذ فبراير 2022

وذكر "ويلي والش" المدير العام لـ"إياتا": نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة لتحسن وضع الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، وبالتالي قد يحفز نشاطًا اقتصاديًّا أكبر.