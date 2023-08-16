إياتا: انخفاض الطلب على الشحن الجوي بأكبر وتيرة منذ فبراير 2022

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تراجع الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية في يونيو بأكبر وتيرة على أساس سنوي منذ فبراير 2022.
وتراجع الطلب العالمي -المُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر- بنسبة 3.4% في يونيو على أساس سنوي، ليصل معدل التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي، تراجع التجارة العالمية بنسبة 2.4% في مايو على أساس سنوي مع تراجع الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.
كما تقلص الفارق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي وتجارة البضائع العالمية إلى -2.6 نقطة مئوية في مايو، وهو أصغر فارق منذ يناير 2022، ويشير إلى أن قطاع الشحن الجوي يعاني تباطؤ النمو أكثر من قطاع شحن الحاويات في التجارة العالمية.
وذكر "ويلي والش" المدير العام لـ"إياتا": نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة لتحسن وضع الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، وبالتالي قد يحفز نشاطًا اقتصاديًّا أكبر.