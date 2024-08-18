عودة المدارس تنعش الأسواق والمكتبات بمحافظة ينبع

شهدت مختلف الأسواق التجارية والمكتبات بمحافظة ينبع انتعاشاً في حركتَي البيع والشراء من المتسوّقين بمن فيهم أولياء الأمور والطلاب والطالبات لشراء جميع المستلزمات الدراسية من دفاتر وأقلام وحقائب بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب جميع المتطلبات العمرية، وذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ اليوم الأحد.