الملحقية الثقافية في أستراليا تدعو المبتعثين للالتزام بأنظمة السلوك العام وقوانين منع التدخين

دعت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا جميع الطلاب المبتعثين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين العامة الأسترالية، خصوصاً ما يتعلق بالسلوك العام في الأماكن العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بمنع التدخين.
وأوضحت الملحقية أن أستراليا تعمل على خلق بيئة صحية خالية من التدخين، وقد اعتمدت السلطات الأسترالية عدداً من القوانين والإجراءات التي تختلف من ولاية إلى أخرى، تهدف جميعها إلى حماية المجتمع والحد من الأضرار الصحية للتدخين.
وبيّنت أن القوانين تحظر التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، وفي مداخل المباني وملاعب الأطفال والمسابح والمرافق الرياضية، إضافة إلى محطات القطارات وأرصفة انتظار الحافلات وسيارات الأجرة. كما أشارت إلى أن بعض الولايات تمنع التدخين حتى في الأماكن المفتوحة مثل الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي.
وأضافت الملحقية أن من بين القوانين المشددة منع التدخين داخل المركبات في حال وجود أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاماً، مؤكدة أن احترام هذه الأنظمة يعكس صورة إيجابية عن المبتعثين السعوديين، ويمثل التزاماً بقيم المملكة وسلوكياتها الحضارية في الخارج.
وختمت الملحقية بيانها بالتأكيد على ثقتها بوعي الطلاب والتزامهم بما يحفظ سمعتهم ويمثل وطنهم خير تمثيل في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية الأسترالية.