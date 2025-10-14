الملحقية الثقافية في أستراليا تدعو المبتعثين للالتزام بأنظمة السلوك العام وقوانين منع التدخين

وبيّنت أن القوانين تحظر التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، وفي مداخل المباني وملاعب الأطفال والمسابح والمرافق الرياضية، إضافة إلى محطات القطارات وأرصفة انتظار الحافلات وسيارات الأجرة. كما أشارت إلى أن بعض الولايات تمنع التدخين حتى في الأماكن المفتوحة مثل الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي.