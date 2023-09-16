بـ4 ركائز.. "المعهد الوطني لأبحاث الصحة".. منظومة تعزّز خدمات المملكة الطبية

ورأى عميد كلية الطب أن الجدولة الاقتصادية للممارسات العلمية ستسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار منتجات الأبحاث النوعية، منوهًا إلى أن المملكة تشهد حراكًا كبيرًا في جميع مؤسساتها وقطاعاتها المتعلّقة بالبحث والابتكار، وأن إنشاء هيئة التطوير والبحث والابتكار كان له دور بارز في دعم العملية البحثية، وَعَدّ أن المعهد الوطني له دور كبير في الأبحاث العلمية بجامعات المملكة التي تحتوي على مراكز بحثية متميزة، وعلى المستشفيات والقطاعات الصحية، خاصة أنه سيعمل على تنظيم وضبط العملية البحثية بناءً على أفضل الممارسات العلمية وأخلاقيات البحث العلمي.