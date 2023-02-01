استئصال ورمين ليفيين كبيرين من مريضة خمسينية دون استئصال الرحم بـ "رعاية الرياض"

تمكنت كوادر قسم النساء والولادة بمستشفيات رعاية (رعاية الرياض) من إجراء عملية استئصال ورمين ليفيين كبيرين داخل عضلات الرحم لمريضة في الـ 51 من عمرها دون الحاجة إلى استئصال الرحم.
وقالت د. جهير الجوهر استشارية النساء والولادة في مستشفيات رعاية (رعاية الرياض) والجراح الرئيس في هذه الحالة: "كانت المريضة تعاني ورمين ليفيين داخل عضلات الرحم بحجم كبير بأبعاد 17×19سم والثاني 6×5 سم، وكأنها حامل بالشهر السابع. وراجعت عدداً من المستشفيات إلا أنهم أكدوا لها أن استئصال الرحم أمر لا بد منه".
وتابعت: "بعد الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية قررنا -نحن قسم النساء والولادة وطاقم التخدير والأشعة- بأن نجري لها عملية جراحية بشق طولي في البطن طوله 15 سم من أعلى البطن حتى فوق السرة، واستئصال الورمين بشكل كامل، تأكدنا بعد ذلك من حالة الرحم الصحية والمبايض وقناة فالوب وقبل خياطة الجرح وضعنا لها ضماداً لتحفيز تخثر الدم ويساعد الجرح على الالتئام".
واختتمت الجوهر، بقولها: "بفضلٍ من الله أولاً ثم لفريق قسم النساء والولادة وفريق بنك الدم وفريق التخدير تكللت العملية بنجاح واستمرت لـ 70 دقيقة".
يذكر أن عيادات النساء والولادة في مستشفيات رعاية لا تستغرب هذا الإنجاز، حيث إنها مجهزة بأحدث التقنيات التشخيصية والطبية ووجود نخبة من أفضل الاستشاريات في القطاع الصحي.