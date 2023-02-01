استئصال ورمين ليفيين كبيرين من مريضة خمسينية دون استئصال الرحم بـ "رعاية الرياض"

وتابعت: "بعد الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية قررنا -نحن قسم النساء والولادة وطاقم التخدير والأشعة- بأن نجري لها عملية جراحية بشق طولي في البطن طوله 15 سم من أعلى البطن حتى فوق السرة، واستئصال الورمين بشكل كامل، تأكدنا بعد ذلك من حالة الرحم الصحية والمبايض وقناة فالوب وقبل خياطة الجرح وضعنا لها ضماداً لتحفيز تخثر الدم ويساعد الجرح على الالتئام".