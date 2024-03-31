"حوامة العيد".. موروث شعبي اندثر و"سبق" تلتقي بصاحبة إحيائه وتجدده في شقراء

"حوامة العيد" مشتقة من "الحوم"؛ لأن الأطفال يحومون ويتجولون في يوم 28 أو 29 من رمضان على بيوت الجيران لأخذ عيديتهم، وكانت عبارة عن قريض (حمص) والحلاوة الطحينية وحلاوة العسل، وفي سنوات سبقت ذلك كانت العيدية عبارة عن القمح المحمص، وينشد الأطفال عندما يطوفون على المنازل لأخذ العيدية بصوت مرتفع وجماعي "أبي عيدي، عادت عليكم في حال زينة"، فيخرج أهل المنزل حاملين "مخرفًا" من سعف النخيل أو "غضارة" (إناء) يضعون فيها العيدية لمعايدتهم، وبعض الأسر كانت تضع نقودًا في العيدية.