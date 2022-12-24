"مخطط مستودعات الظهران" للبيع في مزاد علني الثلاثاء القادم

تستعد شركة "عمار العقارية" وشركة "خالد بن إبراهيم العجلان"، لطرح "مخطط مستودعات الظهران" للبيع في مزاد علني سيقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 27/ 12/ 2022م عند الساعة الـ3 عصرًا في قاعة الهوليدي إن- كورنيش الخبر.
ويتميز "مخطط مستودعات الظهران" بموقع استراتيجي فريد بمدينة الظهران بالقرب من كبرى المشاريع الاقتصادية والصناعية بالمنطقة الشرقية، ستتيح بدورها لمستفيدي المخطط، الانتفاع بشبكات الطرق الحديثة التي تصل ما بين مراكز الثقل التجاري والخدمي في المنطقة بوقت قياسي؛ حيث تقع المدينة الصناعية الثانية بالدمام على بُعد 5 دقائق فقط من المخطط، كما يحيط المخطط مواقع جاذبة تبعد ما بين 15 إلى 20 دقيقة؛ أبرزها مقر شركة أرامكو الظهران وميناء الملك عبدالعزيز؛ وبذلك سيعزز "مخطط مستودعات الظهران" -بفضل موقعه- كفاءة الإجراءات المتبعة، لنقل وتسيير البضائع لشمولية خدماته التي يقدّمها للمستفيدين.
ويوفر "مخطط مستودعات الظهران"، استعمالات شمولية ومتنوعة لراغبي الاستخدام والاستثمار كمستودعات التخزين بشتى أصنافها، وكذلك معامل تجهيز الأغذية والأطعمة وثلاجات الأغذية وأعمال التوزيع بالجملة وساحات وقوف الشاحنات وبيع المعدات الثقيلة وخدماتها. وعلاوة على ذلك، تضم الخدمات الأخرى مناطق مخصصة لسكن القوى البشرية، وأخرى لتسيير خدمات الإمداد والتخزين والتعبئة، بالإضافة إلى مرافق حكومية ومناطق للخدمات التجارية المساندة.
الجدير بالذكر أن "مخطط الظهران" يمتاز بتخطيط فريد يتوافق مع المساعي المشتركة لرؤية 2030 في تمهيد الطريق لإبراز المنطقة الشرقية كأحد أهم المناطق التجارية والصناعية في المنطقة؛ حيث الموقع الجغرافي والمشاريع الاستثمارية والطاقات البشرية المساندة لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى في هذا المجال.