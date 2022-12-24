"مخطط مستودعات الظهران" للبيع في مزاد علني الثلاثاء القادم

ويتميز "مخطط مستودعات الظهران" بموقع استراتيجي فريد بمدينة الظهران بالقرب من كبرى المشاريع الاقتصادية والصناعية بالمنطقة الشرقية، ستتيح بدورها لمستفيدي المخطط، الانتفاع بشبكات الطرق الحديثة التي تصل ما بين مراكز الثقل التجاري والخدمي في المنطقة بوقت قياسي؛ حيث تقع المدينة الصناعية الثانية بالدمام على بُعد 5 دقائق فقط من المخطط، كما يحيط المخطط مواقع جاذبة تبعد ما بين 15 إلى 20 دقيقة؛ أبرزها مقر شركة أرامكو الظهران وميناء الملك عبدالعزيز؛ وبذلك سيعزز "مخطط مستودعات الظهران" -بفضل موقعه- كفاءة الإجراءات المتبعة، لنقل وتسيير البضائع لشمولية خدماته التي يقدّمها للمستفيدين.