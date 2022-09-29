"سابك للمغذيات الزراعية" تستعرض إسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي

وحضر المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار "حل تحديات الغذاء العالمية بالمغذيات الزراعية"، العديد من رواد وخبراء قطاع الصناعة، حيث تبادلوا أفضل الممارسات والأفكار وناقشوا التحديات العالمية الملحّة التي تواجه صناعة المغذيات الزراعية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الاستراتيجيات والحلول.