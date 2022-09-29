"سابك للمغذيات الزراعية" تستعرض إسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي

استعرضت شركة سابك للمغذيات الزراعية مبادراتها وإسهاماتها بشأن حماية البيئة والأمن الغذائي العالمي والممارسات المستدامة خلال مشاركتها، بوصفها الراعي الرئيس، في فعاليات الدورة 12 لمؤتمر المغذيات الزراعية الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في دبي يوميْ 28 و29 سبتمبر 2022م.
وحضر المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار "حل تحديات الغذاء العالمية بالمغذيات الزراعية"، العديد من رواد وخبراء قطاع الصناعة، حيث تبادلوا أفضل الممارسات والأفكار وناقشوا التحديات العالمية الملحّة التي تواجه صناعة المغذيات الزراعية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الاستراتيجيات والحلول.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر: صناعة المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي توفر الإمدادات للمناطق الأكثر عرضةً لأزمات الغذاء.
يُذكر أن شركة سابك للمغذيات الزراعية أقامت جناحًا بالمعرض المصاحب للمؤتمر للتواصل مع الزبائن المحتملين وعرض منتجاتها وخدماتها، وتأكيد هدف الشركة أن تصبح الشركة الرائدة على المستويين الوطني والعالمي في صناعة المغذيات الزراعية، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال انتهاج الممارسات المستدامة.