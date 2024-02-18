وزير العدل: العناية بالأصول المهنية تُحقِّق العدالة الناجزة

وشدَّد وزير العدل على رؤساء المحاكم بضرورة العناية بالأصول المهنية، التي تتمثل في (التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة وحسن التعامل)؛ ما يُسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.