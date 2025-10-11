الجهات الأمنية تُحبط تهريب 72,200 قرص وتضبط 21 كجم حشيش و140 كجم قات في جازان ونجران

بجهود ميدانية متكاملة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتنسيقها، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 72,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الإطار نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما ألقت المديرية القبض على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي عملية أخرى، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّموا – مع المضبوطات – لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.