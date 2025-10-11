الجهات الأمنية تُحبط تهريب 72,200 قرص وتضبط 21 كجم حشيش و140 كجم قات في جازان ونجران

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.