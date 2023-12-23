"الحياة الفطرية" يوضّح الفوارق بين "القط الرملي" و"البري" في مواطن الانتشار والشكل الخارجي

وحول موطن كل منهما، أكد المركز في إنفوجراف نشره اليوم أن "القط الرملي" يعيش في المناطق الرملية وينتشر في معظمها بالمملكة؛ فيما يوجد "البري" في معظم مناطق المملكة، خاصة السهول المفتوحة والغابات والمناطق الصخرية.